Росія вислала двох британських дипломатів

Федеральна служба безпеки Росії заявила, що двом британським дипломатам наказали покинути країну через "розвідувальну діяльність".

Про це повідомляє Интерфакс з посиланням на дані ФСБ РФ, пише "Європейська правда".

У ФСБ РФ стверджують, що обидва дипломати надали неправдиву інформацію про себе при в'їзді в країну.

Також зазначено, що ФСБ виявила те, що вона назвала "ознаками розвідувально-диверсійної роботи", яка загрожувала національній безпеці.

Представника посольства Великої Британії в Москві також викликали до російського Міністерства закордонних справ.

Дипломатам наказали залишити Росію у двотижневий термін.

У листопаді минулого року Москва вислала британського дипломата за звинуваченням у шпигунстві. Міністерство закордонних справ Великої Британії заявило, що звинувачення Росії на адресу британського дипломата є "зловмисними і безпідставними".