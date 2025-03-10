Проти лідера румунських ультраправих відкрили справу за заклик "здерти шкіру"

Генеральна прокуратура Румунії відкрила кримінальне провадження щодо лідера ультраправого Альянсу за об’єднання румунів Джордже Сіміона через його слова, що "з тих, хто скоїв переворот, треба публічно зняти шкіру".

Про це повідомляє News.ro, пише "Європейська правда".

У понеділок Генеральна прокуратура Румунії повідомила про відкриття кримінального провадження за фактом підбурювання до насильницьких дій після заяв Сіміона, що "з тих, хто скоїв переворот, треба публічно зняти шкіру".

"Увечері 9 березня 2025 року у контексті протесту, що відбувався у Бухаресті, лідер політичної партії, який також є депутатом румунського парламенту, зробив серію заяв, що підбурюють до насильства", – йдеться у заяві.

Розслідування ведуть за ст. 368 кримінального кодексу стосовно підбурювання до злочину, за якою максимальне покарання передбачає 3 роки позбавлення волі, а у разі скоєння цих дій посадовцем – до 5 років з обмеженням деяких прав.

Також національний регулятор розпорядився видалити відео Сіміона у соцмережах з цією скандальною заявою та усі дописи з підбурюванням до насильства.

Політик заявив, що, дізнавшись про рішення, добровільно виконав його і видалив відео з Facebook і Tik Tok.

Він також спробував пом’якшити свої слова. "Я сказав, що автори цього перевороту мають бути встановлені і притягнені відповідальності відповідно до законодавства, тому що вони не поважають демократію… Ми зараз у ситуації державного перевороту", – заявив Сіміон.

Нагадаємо, 9 березня Центральне виборче бюро Румунії вирішило відхилити кандидатуру одіозного Келіна Джорджеску на президентських виборах.

Після того біля будівлі Центрального виборчого бюро, де мітингували прихильники Джорджеску, почались заворушення. Під час безладів постраждали 13 правоохоронців, у поліції обіцяють встановити особи найактивніших учасників заворушень.