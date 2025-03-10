Против лидера румынских ультраправых открыли дело за призыв "содрать кожу"

Генеральная прокуратура Румынии открыла уголовное производство в отношении лидера ультраправого Альянса за объединение румын Джордже Симиона из-за его слов, что "с тех, кто совершил переворот, надо публично снять кожу".

Об этом сообщает News.ro, пишет "Европейская правда".

В понедельник Генеральная прокуратура Румынии сообщила об открытии уголовного производства по факту подстрекательства к насильственным действиям после заявлений Симиона, что "с тех, кто совершил переворот, надо публично снять кожу".

"Вечером 9 марта 2025 года в контексте протеста, проходившего в Бухаресте, лидер политической партии, который также является депутатом румынского парламента, сделал серию заявлений, подстрекающих к насилию", – говорится в заявлении.

Расследование ведут по ст. 368 Уголовного кодекса относительно подстрекательства к преступлению, по которой максимальное наказание предусматривает три года лишения свободы, а в случае совершения этих действий должностным лицом – до пяти лет с ограничением некоторых прав.

Также национальный регулятор распорядился удалить видео Симиона в соцсетях с этим скандальным заявлением и все сообщения с подстрекательством к насилию.

Политик заявил, что, узнав о решении, добровольно выполнил его и удалил видео с Facebook и Tik Tok.

Он также попытался смягчить свои слова. "Я сказал, что авторы этого переворота должны быть установлены и привлечены ответственности в соответствии с законодательством, потому что они не уважают демократию... Мы сейчас в ситуации государственного переворота", – заявил Симион.

Напомним, 9 марта Центральное избирательное бюро Румынии решило отклонить кандидатуру одиозного Кэлина Джорджеску на президентских выборах.

После того у здания Центрального избирательного бюро, где митинговали сторонники Джорджеску, начались беспорядки. Во время беспорядков пострадали 13 правоохранителей, в полиции обещают установить личности активных участников беспорядков.