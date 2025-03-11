Трамп хоче купити нову Tesla, щоб підтримати Маска

Президент США Дональд Трамп пообіцяв придбати новий автомобіль Tesla на знак підтримки наближеного до нього мільярдера Ілона Маска.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

За словами американського президента, Маск робить "фантастичну роботу".

Водночас, як написав Трамп, "радикальні ліві божевільні намагаються незаконно і за змовою бойкотувати Tesla, одного з найвидатніших світових автовиробників і "дитину" Ілона".

"У будь-якому разі, завтра вранці я збираюся купити абсолютно нову Tesla на знак довіри і підтримки Ілона Маска, дійсно великого американця", – резюмував він.

Як відомо, у понеділок акції очолюваної Ілоном Маском компанії Tesla впали більш ніж на 15%, обнуливши всі показники зростання, зафіксовані після перемоги Дональда Трампа на виборах президента.

При цьому американські ЗМІ повідомляють про дедалі більше невдоволення у США діями очолюваного Маском департаменту з підвищення ефективності уряду (DOGE).

Повідомляли також, що у Німеччині різко знизився інтерес до автомобілів Tesla. Крім того, у лютому продажі Tesla різко впали також у Франції та країнах Скандинавії.