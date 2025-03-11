Трамп хочет купить новую Tesla, чтобы поддержать Маска

Президент США Дональд Трамп пообещал приобрести новый автомобиль Tesla в знак поддержки приближенного к нему миллиардера Илона Маска.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

По словам американского президента, Маск делает "фантастическую работу".

В то же время, как написал Трамп, "радикальные левые безумцы пытаются незаконно и по сговору бойкотировать Tesla, одного из самых выдающихся мировых автопроизводителей и „ребенка" Илона".

"В любом случае, завтра утром я собираюсь купить совершенно новую Tesla в знак доверия и поддержки Илона Маска, действительно великого американца", – резюмировал он.

Как известно, в понедельник акции возглавляемой Илоном Маском компании Tesla упали более чем на 15%, обнулив все показатели роста, зафиксированные после победы Дональда Трампа на выборах президента.

При этом американские СМИ сообщают о растущем недовольстве в США действиями возглавляемого Маском департамента по повышению эффективности правительства (DOGE).

При этом американские СМИ сообщают о растущем недовольстве в США действиями возглавляемого Маском департамента по повышению эффективности правительства (DOGE).

Сообщалось также, что в Германии резко снизился интерес к автомобилям Tesla. Кроме того, в феврале продажи Tesla резко упали также во Франции и странах Скандинавии.