У Франції та країнах Cкандинавії обвалилися продажі Маскових Tesla

У лютому продажі Tesla в країнах Скандинавії і Франції різко впали в порівнянні з минулим роком – американський виробник електромобілів зіткнувся з випробуванням лояльності до бренду на тлі ролі генерального директора Ілона Маска в адміністрації президента США Дональда Трампа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Tesla, чиї автомобілі очолювали продажі в Норвегії, Швеції і Данії в 2023 і 2024 роках, в цьому році відстала від конкурентів, таких як Volkswagen і Toyota, свідчать дані реєстрації, опубліковані в понеділок.

Минулого місяця в Швеції було зареєстровано 613 нових Tesla, що на 42% менше в порівнянні з минулим роком, в той час як реєстрації в Норвегії і Данії впали на 48% до 917 і 509 автомобілів відповідно.

Це відбулося незважаючи на зростання загального попиту на автомобілі в цих трьох країнах, в тому числі на електромобілі.

Як свідчать дані, опубліковані в суботу французьким автоконцерном PFA, реєстрації Tesla у Франції також скоротилися на 45% за перші два місяці року порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Прихід Маска в політику, його радикальні скорочення державних службовців у США і підтримка ультраправих політичних поглядів у Європі призвели до закликів до бойкоту Tesla.

В лютому фасад офісу компанії Tesla у передмісті Парижа у ніч проти вівторка обляпали коричневою рідиною, що ймовірно стало акцією у відповідь на висловлювання та дії американського мільярдера Ілона Маска.

А поліція Німеччини почала перевірку спроби підпалу, повʼязану із заводом Tesla.