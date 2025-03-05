Німці найчастіше купують електрокари й "гібриди", але уникають Tesla

За попередній місяць більше половини усіх проданих у Німеччині авто складали "гібриди" й електромобілі, але інтерес до авто Tesla різко знизився.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

У Німеччині триває тенденція до зростання частки електромобілів та дизельних авто, тоді як нові автомобілі на бензині або дизелі купують дедалі рідше.

У лютому 2025 року, за даними Федерального автотранспортного агентства, в країні зареєстрували майже 40 тисяч нових електрокарів, що на 30,8% більше, ніж у лютому минулого року. Таке суттєве зростання пов’язують і з дуже низькими продажами в лютому 2024 року.

Водночас кількість зареєстрованих нових автомобілів Tesla знизилася на 76%.

Електрокари складають серед проданих авто 17,7%, "гібриди" – домінуюча категорія, їхня частка складає 38,2%.

Частка нових авто на дизелі знизилася до 15,8%, на бензині – до 28%.

Втім, серед усіх авто на німецьких дорогах ці дві категорії поки залишаються домінуючими: авто на бензині складають 60,6%, на дизелі – 28%.

У лютому продажі Tesla різко впали також у Франції та країнах Скандинавії – ймовірно на тлі ролі генерального директора Ілона Маска в адміністрації президента США Дональда Трампа.

У Норвегії в 2024 році 90% придбаних нових авто складали електромобілі.