Гренландія, на яку зазіхає Трамп, проводить парламентські вибори

У вівторок гренландці голосують на загальних виборах, які деякі місцеві жителі розглядають як історичний шанс звільнитися від данського правління в той час, коли президент США Дональд Трамп пропонує острову приєднатися до Сполучених Штатів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

Вибори до 31-місного парламенту можуть потенційно посилити вплив США в Гренландії – малонаселеному острові, який є об'єктом геополітичної гонки за домінування в Арктиці.

Січневе опитування показало, що більшість жителів Гренландії із населенням 57 тисяч людей підтримують незалежність, але розділилися в думках щодо термінів і потенційного впливу цього рішення на рівень життя.

Після вступу на посаду в січні Трамп неодноразово висловлював зацікавленість у придбанні Гренландії, заявляючи, що острів є життєво важливим для інтересів безпеки США.

Спочатку він відмовлявся виключити застосування військової сили, що стривожило багатьох гренландців, але пізніше пом'якшив свою позицію, заявивши, що поважатиме волю місцевого населення і "готовий інвестувати мільярди доларів", якщо Гренландія приєднається до США.

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде підкреслив, що острів не продається, і виступив за створення широкого коаліційного уряду, щоб протистояти зовнішньому тиску.

В інтерв'ю в понеділок він відкинув пропозицію Трампа як неповагу і висловив готовність співпрацювати з іншими країнами.

Тим не менш, інтерес Трампа похитнув статус-кво в Гренландії і, в поєднанні зі зростаючою гордістю корінного населення за свою інуїтську культуру, поставив питання незалежності на передній план під час виборів.