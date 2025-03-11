Гренландия, на которую посягает Трамп, проводит парламентские выборы

Во вторник гренландцы голосуют на всеобщих выборах, которые некоторые местные жители рассматривают как исторический шанс освободиться от датского правления в то время, когда президент США Дональд Трамп предлагает острову присоединиться к Соединенным Штатам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

Выборы в 31-местный парламент могут потенциально усилить влияние США в Гренландии – малонаселенном острове, который является объектом геополитической гонки за доминирование в Арктике.

Январский опрос показал, что большинство жителей Гренландии с населением 57 тысяч человек поддерживают независимость, но разделились во мнениях относительно сроков и потенциального влияния этого решения на уровень жизни.

После вступления в должность в январе Трамп неоднократно выражал заинтересованность в приобретении Гренландии, заявляя, что остров является жизненно важным для интересов безопасности США.

Сначала он отказывался исключить применение военной силы, что встревожило многих гренландцев, но позже смягчил свою позицию, заявив, что будет уважать волю местного населения и "готов инвестировать миллиарды долларов", если Гренландия присоединится к США.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде подчеркнул, что остров не продается, и выступил за создание широкого коалиционного правительства, чтобы противостоять внешнему давлению.

В интервью в понедельник он отверг предложение Трампа как неуважение и выразил готовность сотрудничать с другими странами.

Тем не менее, интерес Трампа пошатнул статус-кво в Гренландии и, в сочетании с растущей гордостью коренного населения за свою инуитскую культуру, поставил вопрос независимости на передний план во время выборов.