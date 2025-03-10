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Прем'єр Гренландії назвав зневажливими останні коментарі Трампа

Новини — Понеділок, 10 березня 2025, 11:00 — Ірина Кутєлєва

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде відповів на нові коментарі президента США Дональда Трампа, який запросив острів "стати частиною найвеличнішої нації у світі".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив в інтерв’ю телеканалу DR.

Егеде, коментуючи нові висловлювання Трампа, назвав їх зневажливими.

"Ми заслуговуємо на шанобливе ставлення, і я не думаю, що американський президент робив це останнім часом, відколи обійняв свою посаду", – сказав він.

Прем’єр Гренландії додав, що висловлювання Трампа, по суті, є контрпродуктивними і відштовхують деяких людей від ідеї тіснішої співпраці зі США.

За його словами, дії Трампа призводять до того, "що ми не хочемо зближуватися (зі США. – Ред.) настільки, наскільки хотіли б у минулому".

Він також назвав Трампа "дуже непередбачуваним", заявивши, що це частина ширшої проблеми.

"Те, що зараз відбувається у світі, мене дуже турбує. Те, що світовий порядок руйнується в багатьох напрямках, і, можливо, президент у США, який дуже непередбачуваний, що змушує людей почуватися небезпечно", – резюмував Егеде.

Нагадаємо, Трамп зазначив, що Сполучені Штати рішуче "підтримують право народу Гренландії самостійно визначати своє майбутнє", а також запросив острів "стати частиною найбільшої нації у світі, Сполучених Штатів Америки".

Варто зазначити, що під час звернення до Конгресу Трамп висловив переконання, що Сполучені Штати "отримають Гренландію так чи інакше". Він пообіцяв зробити гренландців багатими і підняти острів "до таких висот, які ви ніколи не вважали можливими раніше".

Прем'єр Гренландії сказав, що президент США повинен зрозуміти, що гренландці не хочуть бути американцями.

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Гренландія Трамп США
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