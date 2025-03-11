У Польщі продовжують знаходити уламки ракети-носія Space X

У Великопольському воєводстві Польщі знайшли ще один фрагмент ракети-носія Falcon 9, що належить компанії Ілона Маска Space X.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Фрагмент ракети знайшов працівник лісового господарства в околицях міста Ловін в Мендзиходзькому повіті воєводства.

У поліції Великопольського воєводства заявили, що на місці працюють відповідні служби, а про випадок повідомлено Польське космічне агентство.

Фото: RMF FM

Рятувальники запевнили, що знайдений об'єкт не становить небезпеки.

19 лютого над Польщею неконтрольовано увійшла в атмосферу частина ракети Falcon 9 R/B компанії SpaceX, що підтвердив Департамент космічної безпеки Польського космічного агентства.

Уламок ракети, вагою приблизно чотири тонни, належав до місії Starlink Group 11-4 компанії SpaceX, яка вилетіла з авіабази в Каліфорнії 1 лютого.

Після цього на території Польщі знайшли кілька фрагментів ракети, а в польській владі почався "пошук відповідальних" через те, що державні відомства не одразу отримали сповіщення від POLSA про падіння ракети.