В Польше продолжают находить обломки ракеты-носителя Space X

В Великопольском воеводстве Польши нашли еще один фрагмент ракеты-носителя Falcon 9, принадлежащей компании Илона Маска Space X.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Фрагмент ракеты нашел работник лесного хозяйства в окрестностях города Ловин в Мендзиходзском повете воеводства.

В полиции Великопольского воеводства заявили, что на месте работают соответствующие службы, а о случае сообщено Польское космическое агентство.

Фото: RMF FM

Спасатели заверили, что найденный объект не представляет опасности.

19 февраля над Польшей неконтролируемо вошла в атмосферу часть ракеты Falcon 9 R/B компании SpaceX, что подтвердил Департамент космической безопасности Польского космического агентства.

Обломок ракеты весом около четырех тонн принадлежал миссии Starlink Group 11-4 компании SpaceX, которая вылетела с авиабазы в Калифорнии 1 февраля.

После этого на территории Польши нашли несколько фрагментов ракеты, а в польских властях начался "поиск ответственных" из-за того, что государственные ведомства не сразу получили извещение от POLSA о падении ракеты.