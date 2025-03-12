В Румынии двое ультраправых кандидатов решили идти в президенты после недопуска Джорджеску

В Румынии лидер ультраправого Альянса за объединение румын Джордже Симион и лидер ультраправой Партии молодых людей Анамария Гаврила решили выдвинуть свои кандидатуры на пост президента после того, как скандального Келина Джорджеску не допустили к выборам.

Заявления политиков приводит Digi24, сообщает "Европейская правда".

Они отметили, что в случае если их обоих допустят к выборам президента, один из них снимет свою кандидатуру.

Симион и Гаврила рассказали, что такое решение было принято после консультации с Джорджеску.

"Итак, и Джордже Симион, и я Анамария Гаврила, выдвигаем свои кандидатуры. Нам нужно, чтобы вы присоединились к нам. После окончательного утверждения этих кандидатур один из нас снимет свою кандидатуру... Будьте с нами, без вас нам не обойтись. Мы представляем только то, кем вы есть и чем вы живете", – сказала Гаврила.

Крайний срок подачи кандидатур на выборы президента Румынии – 15 марта. К этому времени каждый из них должен собрать по 200 тысяч подписей.

Как известно, во вторник, 11 марта, Конституционный суд Румынии отклонил все жалобы на решение Центрального избирательного совета не допускать антизападного Кэлина Джорджеску на президентские выборы в мае.

В прошлом месяце прокуратура возбудила против Джорджеску уголовное дело, обвинив его в "подстрекательстве к действиям, направленным против конституционного строя", поддержке фашистских группировок и ложных декларациях о финансировании избирательной кампании и раскрытии информации об активах.

9 марта Центральное избирательное бюро Румынии решило отклонить кандидатуру Кэлина Джорджеску на президентских выборах. После этого в Бухаресте сторонники Джорджеску устроили протесты, которые переросли в столкновения.