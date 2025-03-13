Дуда закликав США розмістити свою ядерну зброю на території Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда закликав США розмістити свою ядерну зброю на польській території як стримуючий фактор проти будь-якої майбутньої російської агресії.

Про це Дуда сказав в інтерв’ю Financial Times, пише "Європейська правда".

За словами польського президента, "очевидно", що президент Дональд Трамп міг би передислокувати американські ядерні боєголовки, що розміщуються в Західній Європі або США, до Польщі. Цю пропозицію, за словами польського лідера, він нещодавно обговорював з Кітом Келлогом, спеціальним посланником США з питань України та Росії.

"Кордони НАТО перемістилися на схід у 1999 році, тому 26 років потому має відбутися також переміщення інфраструктури НАТО на схід. Для мене це очевидно", – сказав Дуда.

За його словами, справа не лише в тому, що настав час, але й у тому, "що було б безпечніше, якби ця зброя вже була тут".

Дуда сподівається відродити проєкт спільного використання ядерної зброї, який він безуспішно презентував адміністрації колишнього президента Джо Байдена у 2022 році. Дуда сказав, що Трамп має вирішувати, де розмістити американську ядерну зброю, але нагадав про рішення Владіміра Путіна перемістити тактичну ядерну зброю в Білорусь.

"Росія навіть не вагалася, коли переміщувала свою ядерну зброю до Білорусі. Вони не питали ні в кого дозволу", – сказав Анджей Дуда.

Нагадаємо, нещодавно президент Франції Емманюель Макрон заявив, що починає "стратегічні дебати" щодо захисту європейських союзників за допомогою французьких ядерних сил стримування. Заява Макрона стала відповіддю на охолодження трансатлантичних відносин і зближення між Вашингтоном і Москвою.

Глава польського уряду Дональд Туск розповів, що пропозиція Парижа щодо ядерного стримування розглядається, та відзначив, що Польща була б у більшій безпеці, якби мала "власний ядерний арсенал".