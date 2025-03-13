Дуда призвал США разместить свое ядерное оружие на территории Польши

Президент Польши Анджей Дуда призвал США разместить свое ядерное оружие на польской территории как сдерживающий фактор против любой будущей российской агрессии.

Об этом Дуда сказал в интервью Financial Times, пишет "Европейская правда".

По словам польского президента, "очевидно", что президент Дональд Трамп мог бы передислоцировать американские ядерные боеголовки, размещаемые в Западной Европе или США, в Польшу. Это предложение, по словам польского лидера, он недавно обсуждал с Китом Келлоггом, специальным посланником США по вопросам Украины и России.

"Границы НАТО переместились на восток в 1999 году, поэтому 26 лет спустя должно произойти также перемещение инфраструктуры НАТО на восток. Для меня это очевидно", – сказал Дуда.

По его словам, дело не только в том, что пришло время, но и в том, "что было бы безопаснее, если бы это оружие уже было здесь".

Дуда надеется возродить проект совместного использования ядерного оружия, который он безуспешно представил администрации бывшего президента Джо Байдена в 2022 году. Дуда сказал, что Трамп должен решать, где разместить американское ядерное оружие, но напомнил о решении Владимира Путина переместить тактическое ядерное оружие в Беларусь.

"Россия даже не колебалась, когда перемещала свое ядерное оружие в Беларусь. Они не спрашивали ни у кого разрешения", – сказал Анджей Дуда.

Напомним, недавно президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что начинает "стратегические дебаты" по защите европейских союзников с помощью французских ядерных сил сдерживания. Заявление Макрона стало ответом на охлаждение трансатлантических отношений и сближение между Вашингтоном и Москвой.

Глава польского правительства Дональд Туск рассказал, что предложение Парижа по ядерному сдерживанию рассматривается, и отметил, что Польша была бы в большей безопасности, если бы имела "собственный ядерный арсенал".