Туск: Польща була б у більшій безпеці, якби мала ядерний арсенал

Глава польського уряду Дональд Туск розповів, що пропозиція Парижа щодо ядерного стримування розглядається, та відзначив, що Польща була б у більшій безпеці, якби мала "власний ядерний арсенал".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

На зустрічі з журналістами в п'ятницю Туск коментував французьку ідею захисту Європи "ядерною парасолькою" Франції. Глава польського уряду повідомив, що пропозиція Парижа детально вивчається.

Туск відзначив, що хоча ідея Емманюеля Макрона про поширення французької системи ядерного стримування на європейські країни серйозно розглядається, вона також викликає певні сумніви. Проблема, за словами Туска, полягає в тому, хто буде мати фактичну владу над такою зброєю.

"Якщо ми приймемо рішення щодо неї (французької програми спільного використання ядерної зброї), то варто було б бути впевненими, що вона буде в наших руках", – наголосив Туск.

Крім того, зазначив він, в контексті французької пропозиції також важливі гроші. У випадку Франції близько 14 мільярдів євро на рік йде лише на технічне обслуговування аресналу, сказав він.

Туск також повідомив, що польський уряд перебуває в контакті з українською стороною і обговорює, яка зброя найкраще працює в нинішніх умовах і в які технології варто інвестувати.

"Ми бачимо, що зараз сталося з Україною. Вона стала жертвою нападу, тому що позбулася своєї ядерної зброї… Сьогодні ми були б у більшій безпеці, якби мали власний ядерний арсенал. У цьому немає жодних сумнівів", – заявив Туск.

Водночас він зазначив, що шлях до такого рішення є "дуже далеким", і його треба буде пройти "шляхом консенсусу".

"Ми будемо використовувати наші технологічні, наукові можливості для цього у співпраці з іншими, щоб почати мислити дуже по-сучасному. Жоден варіант не закритий", – сказав Туск.

У середу президент Франції Макрон заявив, що починає "стратегічні дебати" щодо захисту європейських союзників за допомогою французьких ядерних сил стримування. Заява Макрона стала відповіддю на охолодження трансатлантичних відносин і зближення між Вашингтоном і Москвою.

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