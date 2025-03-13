Президент Португалії розпустив парламент і призначив дострокові вибори

Португальський президент Марсело Ребелу де Соуза у вечірньому зверненні 13 березня оголосив про розпуск парламенту після оголошення недовіри уряду Луїшу Монтенегру.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на RTP.

Де Соуза заявив, що після розпуску парламенту дострокові вибори призначені на 18 травня – "дату, якій віддають перевагу більшість партій".

Рішення президента Португалії відбулось після засідання Державної ради – консультативного органу, участь якого, згідно з конституцією, є обовʼязковою для рішень такого роду.

Нагадаємо, 11 березня парламент Португалії очікувано відправив у відставку правоцентристський уряд на чолі з Монтенегру, який потрапив у скандал через конфлікт інтересів.

У центрі кризи перебуває консалтингова фірма, що належить родині прем'єр-міністра. Вона уклала контракти з приватними компаніями, що, за словами опозиції, призвели до збагачення Монтенегру. Сам він заперечує будь-який конфлікт інтересів.

Вотум недовіри проти себе ініціював сам премʼєр, який виступав проти формування парламентської комісії з розслідування бізнесу його родини. Оскільки парламент розпущений, комісія не зможе почати роботу.

Партія Монтенегру, правоцентристська Соціал-демократична партія Португалії, прийшла до влади в результаті позачергових виборів на початку 2024 року – других за два роки. Їм передував корупційний скандал в уряді його попередника Антоніу Кошти – чинного президента Європейської ради.