Президент Португалии распустил парламент и назначил досрочные выборы

Португальский президент Марсело Ребелу де Соуза в вечернем обращении 13 марта объявил о роспуске парламента после объявления недоверия правительству Луишу Монтенегру.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на RTP.

Де Соуза заявил, что после роспуска парламента досрочные выборы назначены на 18 мая – "дату, которую предпочитают большинство партий".

Решение президента Португалии состоялось после заседания Государственного совета – консультативного органа, участие которого, согласно конституции, является обязательным для решений такого рода.

Напомним, 11 марта парламент Португалии ожидаемо отправил в отставку правоцентристское правительство во главе с Монтенегру, которое попало в скандал из-за конфликта интересов.

В центре кризиса находится консалтинговая фирма, принадлежащая семье премьер-министра. Она заключила контракты с частными компаниями, которые, по словам оппозиции, привели к обогащению Монтенегру. Сам он отрицает какой-либо конфликт интересов.

Вотум недоверия против себя инициировал сам премьер, который выступал против формирования парламентской комиссии по расследованию бизнеса его семьи. Поскольку парламент распущен, комиссия не сможет начать работу.

Партия Монтенегру, правоцентристская Социал-демократическая партия Португалии, пришла к власти в результате внеочередных выборов в начале 2024 года – вторых за два года. Им предшествовал коррупционный скандал в правительстве его предшественника Антониу Кошты – действующего президента Европейского совета.