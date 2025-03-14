ЗМІ: ЄС пропонує створити військовий фонд для України до 40 млрд євро, обійшовши вето Угорщини

ЄС запропонував створити фонд для надання Україні військової допомоги на суму від 20 до 40 мільярдів євро на основі добровільної участі, щоб уникнути будь-якого вето з боку Угорщини.

Про це повідомило видання Euractiv, пише "Європейська правда".

Минулого місяця дипломатична служба ЄС запропонувала створити схему на рівні Євросоюзу для надання Україні додаткових боєприпасів. У тексті, з яким ознайомилося видання, не було жодної цифри щодо обсягу коштів, необхідних для виконання цих планів.

Враховуючи постійну відмову Угорщини підтримувати Україну, пропозиція була переписана таким чином, щоб до неї могли долучитися "держави-члени, що беруть участь".

В останній версії пропозиції йдеться про те, що країни "заохочуються до надання військової підтримки Україні у 2025 році на попередню суму щонайменше 20 мільярдів євро, яка може зрости до 40 мільярдів євро в залежності від потреб України".

Як перший крок, лідери країн-учасниць мають домовитися про виділення 5 мільярдів євро на 2 мільйони великокаліберних артилерійських боєприпасів у 2025 році, пропонується в тексті.

Кожна країна братиме участь відповідно до своєї економічної ваги, або у грошовій, або безпосередньо у натуральній формі. Сам ЄС зарахує 1,9 мільярда євро від доходів від заморожених російських активів як свій внесок, навіть якщо ці кошти вже були виділені і частково виплачені.

Пріоритетами ініціативи мають бути великокаліберні артилерійські боєприпаси, системи протиповітряної оборони, ракети, безпілотники, винищувачі тощо.

Текст був переданий країнам ЄС у четвер, напередодні зустрічі міністрів закордонних справ, що пройде у понеділок.

Лідери ЄС зберуться на саміт наступного тижня, зокрема, щоб обговорити допомогу Україні та посилення своєї обороноздатності.

Крайній термін, коли країни можуть висловити зацікавленість у приєднанні до програми, – 30 квітня.

Декілька держав-членів Європейського Союзу за результатами засідання Європейської ради 6 березня оголосили про зобов’язання виділити до 15 млрд євро на додаткову допомогу Україні, повідомляв раніше глава Євроради Антоніу Кошта.