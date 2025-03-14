СМИ: ЕС предлагает создать военный фонд для Украины до 40 млрд евро, обойдя вето Венгрии

ЕС предложил создать фонд для предоставления Украине военной помощи на сумму от 20 до 40 миллиардов евро на основе добровольного участия, чтобы избежать любого вето со стороны Венгрии.

Об этом сообщило издание Euractiv, пишет "Европейская правда".

В прошлом месяце дипломатическая служба ЕС предложила создать схему на уровне ЕС для предоставления Украине дополнительных боеприпасов. В тексте, с которым ознакомилось издание, не было ни одной цифры по объему средств, необходимых для выполнения этих планов.

Учитывая постоянный отказ Венгрии поддерживать Украину, предложение было переписано таким образом, чтобы к нему могли присоединиться "участвующие государства-члены".

В последней версии предложения говорится о том, что страны "поощряются к предоставлению военной поддержки Украине в 2025 году на предварительную сумму не менее 20 миллиардов евро, которая может вырасти до 40 миллиардов евро в зависимости от потребностей Украины".

Как первый шаг, лидеры стран-участниц должны договориться о выделении 5 миллиардов евро на 2 миллиона крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов в 2025 году, предлагается в тексте.

Каждая страна будет участвовать в соответствии со своим экономическим весом, или в денежной, или непосредственно в натуральной форме. Сам ЕС зачислит 1,9 миллиарда евро от доходов от замороженных российских активов как свой вклад, даже если эти средства уже были выделены и частично выплачены.

Приоритетами инициативы должны быть крупнокалиберные артиллерийские боеприпасы, системы противовоздушной обороны, ракеты, беспилотники, истребители и тому подобное.

Текст был передан странам ЕС в четверг, накануне встречи министров иностранных дел, которая пройдет в понедельник.

Лидеры ЕС соберутся на саммит на следующей неделе, в частности, чтобы обсудить помощь Украине и усиление своей обороноспособности.

Крайний срок, когда страны могут выразить заинтересованность в присоединении к программе, – 30 апреля.

Несколько государств-членов Европейского Союза по результатам заседания Европейского совета 6 марта объявили об обязательстве выделить до 15 млрд евро на дополнительную помощь Украине, сообщал ранее глава Евросовета Антониу Кошта.