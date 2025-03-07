Кошта заявив, що ЄС вже віднайшов до 15 млрд євро на додаткову підтримку України

Декілька держави-членів Європейського Союзу за результатами засідання Європейської ради 6 березня оголосили про зобов’язання виділити до 15 млрд євро на додаткову допомогу Україні.

Про це заявив президент Європейської Ради Антоніу Кошта на прес-конференції після завершення безпекового саміту ЄС, передає кореспондент "Європейської правди".

Кошта підкреслив, що держави ЄС можуть негайно збільшити свою підтримку України завдяки ініціативам зі збільшення фіскального простору, і нові зобов’язання становлять вже близько 15 млрд євро.

"З 2022 року ми вже надали понад 135 мільярдів євро на підтримку України. Наша підтримка є непохитною. Якщо війна продовжиться, в будь-якому майбутньому, в мирних переговорах, у відновленні, у вступі до Європейського Союзу", – заявив Кошта.

Він додав, що зараз члени ЄС взяли на себе зобов'язання збільшити підтримку України.

"Держави-члени можуть негайно збільшити свою підтримку завдяки збільшеному фіскальному простору. Декілька держав-членів вже оголосили про свої зобов'язання виділити до 15 мільярдів євро", – повідомив президент Євроради.

За його словами, Європейська рада також "доручила Раді ЄС невідкладно попрацювати над подальшими ініціативами, спрямованими на задоволення нагальних військових і оборонних потреб України".

"Водночас ми готуємося підтримати Україну, коли вона вирішить розпочати переговори, щоб допомогти їй досягти позитивного результату. Це означає справедливий і тривалий мир", – сказав Кошта.

Як повідомлялося, Європейська рада 6 березня закликала Раду ЄС пришвидшити роботу над ініціативою високої представниці Європейського Союзу з закордонних справ Каї Каллас щодо затвердження нового багатомільярдного пакету воєнної допомоги Україні від Євросоюзу.