Сенатор США отказался от Tesla после того, как Маск назвал его "предателем"

Американский сенатор-демократ от штата Аризона Марк Келли решил отказаться от автомобиля Tesla Model S после публичной перепалки с владельцем компании Илоном Маском.

Об этом сообщает Bloomberg, информирует "Европейская правда".

В интервью агентству Келли назвал Tesla "рекламным щитом", демонстрирующим работу Маска на президента Дональда Трампа.

По словам сенатора, вместо Tesla он приобрел себе белый Chevy Tahoe.

Он сказал, что пошел на этот шаг отчасти из-за того, что миллиардер возглавил Департамент эффективности правительства, который подтолкнул ведомства к сокращению десятков тысяч работников.

"Он (Маск – Ред.) пытается уволить всех этих людей...разрушая жизни людей только для того, чтобы освободить место для гигантского сокращения налогов таким миллиардерам, как он", – отметил Келли.

Недавно Келли опубликовал серию больших постов о своем последнем визите в Украину, где рассказывал о важности ее поддержки и раскритиковал политику администрации Дональда Трампа.

Один из постов сенатора Маск лаконично прокомментировал словами: "Ты предатель".

"Илон, если вы не понимаете, что защита свободы является основным принципом того, что делает Америку великой и обеспечивает нашу безопасность, возможно, вам стоит оставить это тем, кто это понимает", – ответил на это Келли.

Сообщалось также, что в Германии резко снизился интерес к автомобилям Tesla. Кроме того, в феврале продажи Tesla резко упали также во Франции и странах Скандинавии.