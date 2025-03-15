В Ердогана назвали ключову перепону на шляху до досягнення миру в Україні

Радник із закордонних справ турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана Акіф Чагатай Килич розповів, що, на його думку, є ключовою перепоною на шляху до встановлення миру в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить The Guardian.

За словами радника Ердогана, однією з головних перешкод на шляху до мирного врегулювання між Україною і Росією є "втрата довіри" між двома сторонами.

"Головна проблема – це втрата довіри. Ніхто нікому не довіряє", – сказав Килич.

Туреччина відіграє ключову роль як посередник на переговорах і підтримує хороші стосунки як з Києвом, так і з Москвою, незважаючи на військову підтримку України.

Вона приймала переговори 2022 року і запропонувала зробити це знову, якщо до неї звернуться.

Сам Ердоган нещодавно закликав Росію "конструктивно відповісти" на пропозицію перемирʼя від США.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі у Саудівській Аравії 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати передадуть Росії пропозицію про "припинення вогню" та сподіваються на її згоду.

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