У Эрдогана назвали ключевую преграду на пути к достижению мира в Украине

Советник по иностранным делам турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Акиф Чагатай Кылыч рассказал, что, по его мнению, является ключевой преградой на пути к установлению мира в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит The Guardian.

По словам советника Эрдогана, одним из главных препятствий на пути к мирному урегулированию между Украиной и Россией является "потеря доверия" между двумя сторонами.

"Главная проблема – это потеря доверия. Никто никому не доверяет", – сказал Килич.

Турция играет ключевую роль как посредник на переговорах и поддерживает хорошие отношения как с Киевом, так и с Москвой, несмотря на военную поддержку Украины.

Она принимала переговоры 2022 года и предложила сделать это снова, если к ней обратятся.

Сам Эрдоган недавно призвал Россию "конструктивно ответить" на предложение перемирия от США.

Напомним, по итогам встречи в Саудовской Аравии 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты передадут России предложение о "прекращении огня" и надеются на ее согласие.

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