Ердоган закликав Росію "конструктивно відповісти" на пропозицію перемирʼя від США

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган підтримав погоджену Україною та США пропозицію про 30-денне припинення вогню і закликав Росію погодитись на неї.

Про це він сказав за підсумками зустрічі з премʼєром Польщі Дональдом Туском в Анкарі 12 березня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Ердоган назвав "позитивним і важливим" рішення України погодитись на припинення вогню під час переговорів зі США у Саудівській Аравії.

"Тепер ми сподіваємося, що Росія конструктивно відреагує на цей крок", – додав він.

Турецький президент підтвердив готовність Анкари сприяти потенційним переговорам Києва та Москви, щоб "зробити будь-який внесок у встановлення справедливого і тривалого миру".

Нагадаємо, за підсумками зустрічі у Саудівській Аравії 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати передадуть Росії пропозицію про "припинення вогню" та сподіваються на її згоду.

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