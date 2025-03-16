Рубіо обговорив з Лавровим наступні кроки за підсумками перемовин у Джидді

Державний секретар США Марко Рубіо поспілкувався із російським очільником Міністерства закордонних справ Сергеєм Лавровим щодо нещодавньої зустрічі української та американської делегацій у Саудівській Аравії.

Про це повідомив Державний департамент США, пише "Європейська правда".

У суботу, 15 березня, Рубіо та Лавров "обговорили наступні кроки за підсумками нещодавніх зустрічей у Саудівській Аравії", а також домовилися продовжувати працювати над "відновленням комунікації між США і Росією".

Також американський держсекретар проінформував представника російського зовнішньополітичного відомства щодо військових операцій стримування США проти підтримуваних Іраном хуситів.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі у Саудівській Аравії 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

13 березня, очільник Кремля Владімір Путін обережно відреагував на пропозицію США про припинення вогню. Не відкидаючи її прямо, він натякнув, що Москва може висунути свої умови до будь-якої угоди.

Того ж дня у Москві перебував спецпосланець Трампа Стів Віткофф. У Кремлі заявили, що через нього були передані "додаткові сигнали" Дональду Трампу.

Невдовзі після цього Трамп заявив, що американська сторона мала "дуже хорошу та продуктивну дискусію" із очільником Кремля. Тоді він сказав, що зараз є "дуже хороший шанс, що ця жахлива, кривава війна може нарешті закінчитися".