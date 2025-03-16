Рубио обсудил с Лавровым следующие шаги по итогам переговоров в Джидде

Государственный секретарь США Марко Рубио пообщался с российским главой Министерства иностранных дел Сергеем Лавровым относительно недавней встречи украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии.

Об этом сообщил Государственный департамент США, пишет "Европейская правда".

В субботу, 15 марта, Рубио и Лавров "обсудили следующие шаги по итогам недавних встреч в Саудовской Аравии", а также договорились продолжать работать над "восстановлением коммуникации между США и Россией".

Также американский госсекретарь проинформировал представителя российского внешнеполитического ведомства о военных операциях сдерживания США против поддерживаемых Ираном хуситов.

Напомним, по итогам встречи в Саудовской Аравии 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

13 марта, глава Кремля Владимир Путин осторожно отреагировал на предложение США о прекращении огня. Не отвергая его прямо, он намекнул, что Москва может выдвинуть свои условия к любому соглашению.

В тот же день в Москве находился спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. В Кремле заявили, что через него были переданы "дополнительные сигналы" Дональду Трампу.

Вскоре после этого Трамп заявил, что американская сторона имела "очень хорошую и продуктивную дискуссию " с главой Кремля. Тогда он сказал, что сейчас есть "очень хороший шанс, что эта ужасная, кровавая война может наконец закончиться".