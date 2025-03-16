Білий дім – про протидію Ірану: розглядаються всі варіанти

Адміністрація Дональда Трампа не виключає жодного засобу впливу на Іран з тим, аби він перестав підтримувати мілітарні угруповання на Близькому Сході та не отримав ядерної зброї.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", сказав радник президента США з питань національної безпеки Майкл Волц в ефірі ABC News.

За словами Волца, Трамп не виключає жодних дій проти Ірану та хоче, аби той припинив підтримку хуситів у Ємені, "Хезболли" в Лівані та інших збройних угруповань на Близькому Сході.

"Про що неодноразово говорив президент (США. – Ред.), це те, що Іран не може мати ядерну зброю. Розглядаються всі варіанти, щоб гарантувати, що він її не матиме", – сказав він.

Радник Трампа не уточнив, про які саме варіанти йдеться, але зазначив, що дії США можуть стосуватись і ракетної програми Ірану, й інших видів озброєнь.

"Хай там як, ми не можемо жити у світі з аятолами, які тримають палець на ядерній кнопці. Ми не можемо допустити ситуації, яка призведе до гонки озброєнь на Близькому Сході з погляду розповсюдження ядерної зброї", – додав Волц.

На початку березня президент США Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися з Іраном про ядерну угоду і надіслав листа з пропозицією таких переговорів.

Держсекретар США Марко Рубіо раніше запевнив, що за президентства Дональда Трампа в Ірану не з’явиться ядерна зброя.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі наприкінці лютого відкинув можливість прямих переговорів зі Сполученими Штатами щодо ядерної програми його країни.