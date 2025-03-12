Лідер Ірану взявся заперечувати плани Тегерану отримати ядерну зброю

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї заявив, що Тегеран нібито не має планів отримати ядерну зброю.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP.

12 березня під час виступу перед студентами Хаменеї взявся заперечувати наміри Тегерану отримати ядерну зброю.

"Щодо ядерної зброї кажуть, що "ми не дозволимо Ірану отримати її". Якби ми хотіли виготовити ядерну зброю, Америка не змогла б нам завадити у цьому. Той факт, що у нас немає ядерної зброї і ми не намагаємося її отримати – це через те, що ми самі не прагнемо цього", – заявив верховний лідер Ірану.

На початку березня президент США Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися з Іраном про ядерну угоду і надіслав листа з пропозицією таких переговорів.

Держсекретар США Марко Рубіо раніше запевнив, що за президентства Дональда Трампа в Ірану не з’явиться ядерна зброя.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі наприкінці лютого відкинув можливість прямих переговорів зі Сполученими Штатами щодо ядерної програми його країни.