Администрация Дональда Трампа не исключает ни одного средства воздействия на Иран с тем, чтобы он перестал поддерживать милитарные группировки на Ближнем Востоке и не получил ядерного оружия.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", сказал советник президента США по вопросам национальной безопасности Майкл Волц в эфире ABC News.

По словам Волца, Трамп не исключает никаких действий против Ирана и хочет, чтобы тот прекратил поддержку хуситов в Йемене, "Хезболлы" в Ливане и других вооруженных группировок на Ближнем Востоке.

"О чем неоднократно говорил президент (США. – Ред.), это то, что Иран не может иметь ядерное оружие. Рассматриваются все варианты, чтобы гарантировать, что он его не будет иметь", – сказал он.

Советник Трампа не уточнил, о каких именно вариантах идет речь, но отметил, что действия США могут касаться и ракетной программы Ирана, и других видов вооружений.

"Как бы там ни было, мы не можем жить в мире с аятоллами, которые держат палец на ядерной кнопке. Мы не можем допустить ситуации, которая приведет к гонке вооружений на Ближнем Востоке с точки зрения распространения ядерного оружия", – добавил Волц.

В начале марта президент США Дональд Трамп заявил, что хочет договориться с Ираном о ядерном соглашении и направил письмо с предложением таких переговоров.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее заверил, что при президентстве Дональда Трампа у Ирана не появится ядерное оружие.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в конце февраля отверг возможность прямых переговоров с Соединенными Штатами по ядерной программе его страны.