В Германии призвали Трампа не уступать Путину в ущерб Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала американского президента Дональда Трампа не идти ни на какие уступки главе Кремля Владимиру Путину, которые могли бы навредить Украине.

Об этом она заявила в понедельник, 17 марта, перед началом заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел, пишет "Европейская правда".

Бербок призвала Трампа не идти ни на какие уступки президенту России Владимиру Путину во время запланированных переговоров, которые могли бы навредить Украине.

"Сейчас очень важно, чтобы европейцы и американцы действовали вместе и в единстве", – подчеркнула она.

Немецкий министр обратила внимание на то, что территориальная целостность Украины должна быть основой всех переговоров.

"Территориальная целостность Украины должна быть основой всех переговоров, и никакие варианты не должны быть заранее сняты со стола переговоров", – акцентировала она.

Как известно, Трамп планирует пообщаться с Путиным во вторник, 18 марта. Американский президент заявил, что планирует обсудить с правителем России прекращение войны в Украине.

Напомним, недавно спецпосланник Трампа Стив Уиткофф был в России и имел встречу с Путиным, где обсуждал предложение США о 30-дневном прекращении огня.

В Кремле заявили, что через Уиткоффа были переданы "дополнительные сигналы" Трампу.

Сам Трамп заявил, что американская сторона имела "очень хорошую и продуктивную дискуссию" с главой Кремля. Он сказал, что сейчас есть "очень хороший шанс, что эта ужасная, кровавая война может наконец закончиться".