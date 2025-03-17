Керівна партія Угорщини подала законопроєкт про заборону ЛГБТ-прайду

У понеділок, 17 березня, керівна партія Угорщини "Фідес" подала до парламенту законопроєкт, який забороняє проведення прайду ЛГБТК+ спільнот і накладає штрафи на організаторів та учасників заходу.

Про це пише агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначає агентство, законопроєкт, поданий партією Орбана "Фідес", забороняє проведення прайдів, бо вони, мовляв, можуть бути шкідливими для дітей.

"Запропонований законопроєкт вносить зміни до закону, що регулює право на зібрання, передбачаючи, що забороняється проведення зібрання, яке порушує заборону, викладену в законі про захист дітей", – йдеться у законопроєкті.

Також зазначається, що поліція може використовувати камери розпізнавання облич для ідентифікації людей, які відвідують захід.

Орбан у 2021 році заборонив "пропаганду гомосексуалізму" серед людей до 18 років, незважаючи на різку критику з боку правозахисних груп і Європейського Союзу.

Венеційська комісія дійшла до висновку, що угорський закон, який забороняє викладання у школах питань, які стосуються гомосексуальності та трансгендерів, порушує міжнародні стандарти прав людини.

Як оголосили в угорському уряді, цьогоріч прайд має відбутися в "закритому місці".