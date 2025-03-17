Правящая партия Венгрии подала законопроект о запрете ЛГБТ-прайда

В понедельник, 17 марта, правящая партия Венгрии "Фидес" подала в парламент законопроект, который запрещает проведение прайда ЛГБТК+ сообществ и накладывает штрафы на организаторов и участников мероприятия.

Об этом пишет агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Как отмечает агентство, законопроект, поданный партией Орбана "Фидес", запрещает проведение прайдов, потому что они, мол, могут быть вредными для детей.

"Предложенный законопроект вносит изменения в закон, регулирующий право на собрания, предусматривая, что запрещается проведение собрания, которое нарушает запрет, изложенный в законе о защите детей", – говорится в законопроекте.

Также отмечается, что полиция может использовать камеры распознавания лиц для идентификации людей, посещающих мероприятие.

Орбан в 2021 году запретил "пропаганду гомосексуализма" среди людей до 18 лет, несмотря на резкую критику со стороны правозащитных групп и Европейского Союза.

Венецианская комиссия пришла к выводу, что венгерский закон, запрещающий преподавание в школах вопросов, касающихся гомосексуальности и трансгендеров, нарушает международные стандарты прав человека.

Как объявили в венгерском правительстве, в этом году прайд должен состояться в "закрытом месте".