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У Орбана хочуть "захистити дітей" від щорічного прайду в Будапешті

Новини — Середа, 26 лютого 2025, 21:38 — Олег Павлюк

В уряді Угорщини хочуть зобовʼязати організаторів щорічного Будапештського прайду проводити його у "закритому місці", посилаючись на необхідність "захисту дітей".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

Керівник апарату премʼєра Угоршини Гергей Гуляш у середу заявив, що Будапештський прайд не повинен відбуватись так, як у минулому.

За його словами, необхідно "забезпечити дотримання погляду захисту дітей", і що він не бачить жодного такого ризику з "прайдом, який проводиться в закритому просторі".

Гуляш анонсував, що угорський уряд обговорить це питання і пізніше запропонує відповідне законодавство. Що саме воно може передбачати, наразі невідомо.

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Минулого тижня угорський премʼєр Віктор Орбан заявив, що організаторам Прайду "не варто навіть турбуватися" цього року, оскільки захід буде "марною тратою грошей і часу".

Протягом десятиліть учасники Будапештського прайду проходять проспектом Андраші – просторою, обсадженою деревами вулицею в центрі угорської столиці.

Орбан у 2021 році заборонив "пропаганду гомосексуалізму" серед людей до 18 років, незважаючи на різку критику з боку правозахисних груп і Європейського Союзу.

Венеційська комісія дійшла до висновку, що угорський закон, який забороняє викладання у школах питань, які стосуються гомосексуальності та трансгендерів, порушує міжнародні стандарти прав людини.

Про контекст ухвалення законодавства, що стало причиною позову, читайте в архівній статті: Угорщина на хвилі ЛГБТ: навіщо Орбану шукати собі нових ворогів.

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