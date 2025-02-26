У Орбана хочуть "захистити дітей" від щорічного прайду в Будапешті

В уряді Угорщини хочуть зобовʼязати організаторів щорічного Будапештського прайду проводити його у "закритому місці", посилаючись на необхідність "захисту дітей".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

Керівник апарату премʼєра Угоршини Гергей Гуляш у середу заявив, що Будапештський прайд не повинен відбуватись так, як у минулому.

За його словами, необхідно "забезпечити дотримання погляду захисту дітей", і що він не бачить жодного такого ризику з "прайдом, який проводиться в закритому просторі".

Гуляш анонсував, що угорський уряд обговорить це питання і пізніше запропонує відповідне законодавство. Що саме воно може передбачати, наразі невідомо.

Минулого тижня угорський премʼєр Віктор Орбан заявив, що організаторам Прайду "не варто навіть турбуватися" цього року, оскільки захід буде "марною тратою грошей і часу".

Протягом десятиліть учасники Будапештського прайду проходять проспектом Андраші – просторою, обсадженою деревами вулицею в центрі угорської столиці.

Орбан у 2021 році заборонив "пропаганду гомосексуалізму" серед людей до 18 років, незважаючи на різку критику з боку правозахисних груп і Європейського Союзу.

Венеційська комісія дійшла до висновку, що угорський закон, який забороняє викладання у школах питань, які стосуються гомосексуальності та трансгендерів, порушує міжнародні стандарти прав людини.

Про контекст ухвалення законодавства, що стало причиною позову, читайте в архівній статті: Угорщина на хвилі ЛГБТ: навіщо Орбану шукати собі нових ворогів.