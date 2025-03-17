Трамп угрожает Ирану в случае дальнейших атак хуситов на корабли США

Президент США Дональд Трамп пообещал "большую силу" в ответ на дальнейшие атаки хуситов против американских кораблей, добавив, что Иран, который их поддерживает, также столкнется с последствиями.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Трамп отметил, что нападения хуситов, которые базируются в Йемене, "происходят из Ирана и созданы им".

"Любая дальнейшая атака или возмездие со стороны "хуситов" будет встречена с большой силой, и нет никаких гарантий, что эта сила этим ограничится", – добавил он.

Американский президент дополнительно подчеркнул ответственность Ирана за военную поддержку хуситов.

"Каждый выстрел, сделанный хуситами, с этого момента будет рассматриваться как выстрел, сделанный из оружия и под руководством Ирана, и ИРАН будет нести ответственность и страдать от последствий, а эти последствия будут ужасными!" – пообещал Трамп.

В минувшие выходные США нанесли очередную серию ударов по Йемену, которая, по утверждению американской стороны, была направлена на главарей хуситов.

Хуситы с осени 2023 года атакуют коммерческие и военные суда в регионе Красного моря, которые обвиняют в поддержке Израиля – в знак протеста против его военной операции в Газе.

Ранее Трамп объявил о возобновлении кампании "максимального давления" на Иран, чтобы не допустить получения им ядерного оружия.