Укр Рус Eng

Угорське опитування щодо членства України в ЄС відбудеться "до літа" – міністр

Новини — Вівторок, 18 березня 2025, 11:42 — Тетяна Висоцька, з Брюсселя

Опитування щодо підтримки членства України в ЄС, ініційоване прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, відбудеться до початку літа. 

Про це заявив міністр з питань ЄС Угорщини Янош Бока перед початком засідання Ради ЄС з загальних питань у Брюсселі, передає кореспондент "Європейської правди".

Угорський міністр повідомив, що консультації з громадянами Угорщини щодо їхнього ставлення до можливості вступу України до ЄС відбудуться "до літа".

"Майбутнє процесу розширення (України) тепер в руках угорських громадян. Вони матимуть можливість висловити свою позицію під час національних консультацій, ініційованих угорським урядом. Ми чекаємо на результати до літа", – сказав Януш Бока.

Нагадаємо, що 5 березня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан анонсував опитування в Угорщині щодо підтримки членства України в ЄС.

Цю ініціативу Орбана саркастично прокоментував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Щодо України угорський уряд уже вже проводив "консультації", питання на яких були сформульовані маніпулятивно.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Вступ до ЄС Угорщина
Реклама: