Угорське опитування щодо членства України в ЄС відбудеться "до літа" – міністр
Опитування щодо підтримки членства України в ЄС, ініційоване прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, відбудеться до початку літа.
Про це заявив міністр з питань ЄС Угорщини Янош Бока перед початком засідання Ради ЄС з загальних питань у Брюсселі, передає кореспондент "Європейської правди".
Угорський міністр повідомив, що консультації з громадянами Угорщини щодо їхнього ставлення до можливості вступу України до ЄС відбудуться "до літа".
"Майбутнє процесу розширення (України) тепер в руках угорських громадян. Вони матимуть можливість висловити свою позицію під час національних консультацій, ініційованих угорським урядом. Ми чекаємо на результати до літа", – сказав Януш Бока.
Нагадаємо, що 5 березня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан анонсував опитування в Угорщині щодо підтримки членства України в ЄС.
Цю ініціативу Орбана саркастично прокоментував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
Щодо України угорський уряд уже вже проводив "консультації", питання на яких були сформульовані маніпулятивно.