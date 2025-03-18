Угорське опитування щодо членства України в ЄС відбудеться "до літа" – міністр

Опитування щодо підтримки членства України в ЄС, ініційоване прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, відбудеться до початку літа.

Про це заявив міністр з питань ЄС Угорщини Янош Бока перед початком засідання Ради ЄС з загальних питань у Брюсселі, передає кореспондент "Європейської правди".

Угорський міністр повідомив, що консультації з громадянами Угорщини щодо їхнього ставлення до можливості вступу України до ЄС відбудуться "до літа".

"Майбутнє процесу розширення (України) тепер в руках угорських громадян. Вони матимуть можливість висловити свою позицію під час національних консультацій, ініційованих угорським урядом. Ми чекаємо на результати до літа", – сказав Януш Бока.

Нагадаємо, що 5 березня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан анонсував опитування в Угорщині щодо підтримки членства України в ЄС.

Цю ініціативу Орбана саркастично прокоментував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Щодо України угорський уряд уже вже проводив "консультації", питання на яких були сформульовані маніпулятивно.