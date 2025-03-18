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Венгерский опрос о членстве Украины в ЕС состоится "до лета" – министр

Новости — Вторник, 18 марта 2025, 11:42 — Татьяна Высоцкая, из Брюсселя

Опрос по поддержке членства Украины в ЕС, инициированный премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, состоится до начала лета.

Об этом заявил министр по вопросам ЕС Венгрии Янош Бока перед началом заседания Совета ЕС по общим вопросам в Брюсселе, передает корреспондент "Европейской правды".

Венгерский министр сообщил, что консультации с гражданами Венгрии по поводу их отношения к возможности вступления Украины в ЕС состоятся "до лета".

"Будущее процесса расширения (Украины) теперь в руках венгерских граждан. Они будут иметь возможность выразить свою позицию во время национальных консультаций, инициированных венгерским правительством. Мы ждем результатов до лета", – сказал Януш Бока.

Напомним, что 5 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал опрос в Венгрии относительно поддержки членства Украины в ЕС.

Эту инициативу Орбана саркастически прокомментировал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

По Украине венгерское правительство уже проводило "консультации", вопросы на которых были сформулированы манипулятивно.

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Вступление в ЕС Венгрия
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