Ініціативу Чехії щодо "Радіо Свобода" підтримали сім країн ЄС

Чеська Республіка намагається отримати підтримку в Брюсселі для продовження роботи "Радіо Свобода", чеську ініціативу вже підтримали сім країн.

Про це заявив чеський міністр у справах Європи Мартін Дворжак, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Прага очікує, що пізніше до ініціативи приєднаються інші держави.

"Ініціатива привертає увагу до складної ситуації, що склалася після того, як США припинили фінансування "Радіо Свобода". Ми вважаємо, що це надзвичайно важливе і функціонуюче джерело незалежної інформації для країн, в яких наразі бракує демократії та вільних ЗМІ", – сказав Дворжак.

"Ми вважаємо, що було б дуже прикро, якби ми дозволили цій інституції загинути", – додав він.

Окрім переговорів з окремими державами, чехи також спілкуються з представниками Єврокомісії. "Комісар (з питань бюджету Пйотр) Серафін продемонстрував велику відкритість, що для мене дуже приємно. Ресурси, які можуть бути використані, але які він ще не вказав, будуть предметом переговорів", – сказав міністр Дворжак чеським журналістам.

Однак, за словами міністра, найкращим рішенням було б, якби Сполучені Штати врешті-решт вирішили не скасовувати фінансування. "Тому ми будемо одночасно намагатися переконати США і адміністрацію Трампа переглянути цей крок. Можливо, результатом буде якийсь компроміс, що ми могли б взяти на себе частину фінансування на європейському рівні", – додав Дворжак.

За словами міністра, всю ситуацію не можна вирішити "клацанням пальців", оскільки є багато будівель, майна, співробітників, але рішення має бути досягнуто протягом декількох тижнів. Міністр закордонних справ Ян Ліпавський також згадав про можливість купівлі "Радіо Свобода" на зустрічі в понеділок у Брюсселі. Дворжак підтримує цей варіант, але проблема полягає у фінансах.

За його словами, Чехію підтримують країни Балтії та деякі західноєвропейські країни, Прага також має підтримку Польщі, яка, однак, хоче залишатися нейтральною як країна, що головує в Раді ЄС.

Міністр Дворжак також зазначив, що був би радий, якби прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала підняв цю тему на майбутньому саміті ЄС, який розпочинається в четвер.

Скасування фінансування "Радіо Свобода", як повідомлялося, було пов'язане з рішенням президента США Дональда Трампа скоротити Агентство США з глобальних медіа (USAGM).

Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас заявила, що ЄС не має можливості автоматично взяти на себе фінансування "Радіо Свобода", але має вивчити ситуацію і зрозуміти, яким чином може допомогти проєктові.

Раніше в Брюсселі, коментуючи рішення адміністрації Трампа припинити фінансування "Радіо Свобода" і фактичну зупинку мовлення "Голосу Америки", заявили, що це гратиме на руку спільним ворогам.