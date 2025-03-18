Инициативу Чехии по "Радио Свобода" поддержали семь стран ЕС

Чешская Республика пытается получить поддержку в Брюсселе для продолжения работы "Радио Свобода", чешскую инициативу уже поддержали семь стран.

Об этом заявил чешский министр по делам Европы Мартин Дворжак, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Прага ожидает, что позже к инициативе присоединятся другие государства.

"Инициатива привлекает внимание к сложной ситуации, сложившейся после того, как США прекратили финансирование "Радио Свобода". Мы считаем, что это чрезвычайно важный и функционирующий источник независимой информации для стран, в которых сейчас не хватает демократии и свободных СМИ", – сказал Дворжак.

"Мы считаем, что было бы очень обидно, если бы мы позволили этой институции погибнуть", – добавил он.

Кроме переговоров с отдельными государствами, чехи также общаются с представителями Еврокомиссии. "Комиссар (по вопросам бюджета Петр) Серафин продемонстрировал большую открытость, что для меня очень приятно. Ресурсы, которые могут быть использованы, но которые он еще не указал, будут предметом переговоров", – сказал министр Дворжак чешским журналистам.

Однако, по словам министра, лучшим решением было бы, если бы Соединенные Штаты в конце концов решили не отменять финансирование. "Поэтому мы будем одновременно пытаться убедить США и администрацию Трампа пересмотреть этот шаг. Возможно, результатом будет какой-то компромисс, что мы могли бы взять на себя часть финансирования на европейском уровне", – добавил Дворжак.

По словам министра, всю ситуацию нельзя решить "по щелчку пальцев", поскольку есть много зданий, имущества, сотрудников, но решение должно быть достигнуто в течение нескольких недель. Министр иностранных дел Ян Липавский также упомянул о возможности покупки "Радио Свобода" на встрече в понедельник в Брюсселе. Дворжак поддерживает этот вариант, но проблема заключается в финансах.

По его словам, Чехию поддерживают страны Балтии и некоторые западноевропейские страны, Прага также имеет поддержку Польши, которая, однако, хочет оставаться нейтральной как страна, председательствующая в Совете ЕС.

Министр Дворжак также отметил, что был бы рад, если бы премьер-министр Чехии Петр Фиала поднял эту тему на предстоящем саммите ЕС, который начинается в четверг.

Отмена финансирования "Радио Свобода", как сообщалось, была связана с решением президента США Дональда Трампа сократить Агентство США по глобальным медиа (USAGM).

Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас заявила, что у ЕС нет возможности автоматически взять на себя финансирование "Радио Свобода", но ЕС должен изучить ситуацию и понять, каким образом может помочь проекту.

Ранее в Брюсселе, комментируя решение администрации Трампа прекратить финансирование "Радио Свобода" и фактическую остановку вещания "Голоса Америки", заявили, что это будет играть на руку общим врагам.