Президент Финляндии: Украина должна избежать такого "мира", который навязали финнам в 1944 году

Опыт Финляндии свидетельствует, что Украина ни в коем случае не должна соглашаться на условия России, которые будут означать потерю суверенитета и территориальной целостности.

Такое мнение высказал президент Финляндии Александр Стубб, отвечая на вопрос "Европейской правды" в среду на пресс-конференции в Хельсинки.

Глава финского государства прокомментировал слухи в информационном пространстве о том, что Россия требует признания за ней оккупированных территорий, и отметил, что это будет означать потерю Украиной части признаков своей государственности. Таким, в частности, стал итог для Финляндии так называемой Зимней войны 1939-1940 годов, когда СССР напал на эту страну.

"Основа государственности основывается на трех столпах – независимость, суверенитет и территориальная целостность. Финляндия в 1944-м по сталинскому миру потеряла две из них. Мы сохранили независимость, но мы потеряли суверенитет в принятии решений (о внешней политике государства. – ЕП), а также потеряли 10% нашей территории", – заявил он.

Стубб подчеркнул, что для него это имеет также личностное измерение, потому что СССР оккупировал и аннексировал, в частности, "территории, где родились мои бабушки и дедушки, где родился мой отец". По мирному договору с Советским союзом, который подписала финская власть, Финляндия согласилась признать часть своих территорий составляющей России.

Президент Финляндии, комментируя вопрос "ЕвроПравды" о том, должна ли Украина избегать этого, ответил категорически.

"На ваш вопрос, должна ли Украина согласиться оказаться в этом положении, мой ответ – абсолютно нет", – заявил он, пообещав и дальше работать над тем, чтобы Украина "сохранила и независимость, и суверенное право определять свой путь в Европу и Запад, и свою территориальную целостность".

Как сообщала "ЕвроПравда", на пресс-конференции Зеленский признал, что на мирных переговорах будут подниматься территориальные вопросы, но подчеркнул, что это – красная линия для Украины.

Он также сообщил, что будет говорить с Трампом 19 марта.