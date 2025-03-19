Бельгійські компанії громадського транспорту вийшли з X Маска

Бельгійська залізниця, брюссельський метрополітен STIB і автобусна компанія De Lijn вийшли з соціальної мережі X Ілона Маска.

Про це компанії оголосили в середу, 19 березня, пише Politico, передає "Європейська правда".

Національна залізнична компанія Бельгії пояснила таке своє рішення тим, що соцмережа Х "більше не відповідає її цінностям".

Брюссельський метрополітен STIB і фламандська автобусна компанія De Lijn не повідомили про причини свого відходу.

"Кінцева точка досягнута: ми більше не будемо активні на X (Twitter)", – написали в компанії De Lijn.

Також зазначається, що громадська автобусна компанія ТЕС однієї із земель Бельгії – Валлонії – оголосила про свій вихід із Х ще минулого тижня.

За інформацією ЗМІ, у січні Єврокомісія завершила попереднє розслідування щодо X (Twitter) і незабаром ухвалить рішення про накладення багатомільйонного штрафу.

Тим часом суд у Німеччині ухвалив, що платформа Ілона Маска повинна оприлюднити інформацію, яка дозволить відстежувати поширення в мережі інформації, що може вплинути на результати виборів.

А прокуратура Парижа розпочала розслідування щодо Х через ймовірні "алгоритмічні спотворення".