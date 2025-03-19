Бельгийские компании общественного транспорта вышли из X Маска

Бельгийская железная дорога, брюссельский метрополитен STIB и автобусная компания De Lijn вышли из социальной сети X Илона Маска.

Об этом компании объявили в среду, 19 марта, пишет Politico, передает "Европейская правда".

Национальная железнодорожная компания Бельгии объяснила такое свое решение тем, что соцсеть Х "больше не соответствует ее ценностям".

Брюссельский метрополитен STIB и фламандская автобусная компания De Lijn не сообщили о причинах своего ухода.

"Конечная точка достигнута: мы больше не будем активны на X (Twitter)", – написали в компании De Lijn.

Также отмечается, что общественная автобусная компания ТЕС одной из земель Бельгии – Валлонии – объявила о своем выходе из Х еще на прошлой неделе.

По информации СМИ, в январе Еврокомиссия завершила предварительное расследование в отношении X (Twitter) и вскоре примет решение о наложении многомиллионного штрафа.

Тем временем суд в Германии постановил, что платформа Илона Маска должна обнародовать информацию, которая позволит отслеживать распространение в сети информации, которая может повлиять на результаты выборов.

А прокуратура Парижа начала расследование в отношении Х из-за вероятных "алгоритмических искажений".