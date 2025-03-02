Советник Трампа заявляет, что перепалка в Белом доме не была спланированной

Советник президента США по нацбезопасности Майк Волц рассказал свою версию событий в Белом доме после публичной ссоры Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса с Владимиром Зеленским.

Об этом он рассказал в эфире Fox News, сообщает "Европейская правда".

Волц рассказал, что после публичной перепалки члены администрации Трампа "по сути единогласно" посоветовали ему не продолжать встречу, а дальше сказали об этом украинской стороне.

Он отверг утверждение о том, что события в Овальном кабинете – это "была какая-то засада".

"У нас была прекрасная обстановка в Восточной комнате, где оба лидера могли подписать соглашение, которое бы объединило Соединенные Штаты и Украину в экономическом плане на целое поколение, в вопросах критически важных полезных ископаемых, в которых мы нуждаемся, экономических инвестиций, в которых они нуждаются", – сказал советник Трампа.

По его словам, соглашение "могло и должно было стать положительным моментом для Украины", после чего США "могли бы продолжить переговоры" с Россией о "прекращении войны".

"Но вместо этого стало понятно – и я думаю, что именно это так разочаровало и откровенно разозлило президента, что не понятно, действительно ли Зеленский хочет прекратить боевые действия", – констатировал Волц.

По его словам, президент Украины после спора якобы не понял, что произошло, а его посол и советник были "практически в слезах" и просили, чтобы встреча возобновилась.

"И наконец, я сказал: "Послушайте, господин президент, время здесь не на вашей стороне. Время не на вашей стороне на поле боя. Время не на вашей стороне, учитывая ситуацию в мире и, что самое важное, толерантность USAID и налогоплательщиков не является безграничной", – рассказал он.

Напомним, в пятницу в Овальном кабинете произошла перепалка между президентами Украины и США и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Трамп, среди прочего, обвинил Зеленского в том, что он "играет в азартные игры с Третьей мировой войной".

Европейские лидеры и руководство ЕС после ссоры между Зеленским и Трампом в Овальном кабинете публично поддержали Украину.

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