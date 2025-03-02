Туск: позиція США щодо підтримки України "не така однозначна", як у Польщі

Польський премʼєр-міністр Дональд Туск перед відбуттям на саміт європейських лідерів у Лондон у неділю, 2 березня, запевнив у підтримці України та наголосив на важливості єдиного Заходу.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова цитує агентство РАР.

Туск підкреслив, що "в українсько-російській війні Польща на боці України" і цього вимагає не лише людська порядність, але й польський національний інтерес.

"Сьогодні це питання є складним, тому що, стаючи на бік України в інтересах нашої національної безпеки, ми, поляки, водночас твердо виступаємо за якомога тісніший союз Польщі, Європи і всього Заходу зі Сполученими Штатами", – додав він.

Прем'єр-міністр Польщі визнав, що нинішня позиція Вашингтона "не є такою однозначною" у питанні війни в Україні.

"Ми повинні вийти за межі цієї дилеми, і Польща з її репутацією, про яку наші союзники і Америка кажуть, що у нас сьогодні унікальна ситуація… наш голос буде тим паче почутий", – вважає Туск.

Нагадаємо, європейські лідери та керівництво ЄС після сварки між Зеленським і Трампом в Овальному кабінеті публічно підтримали Україну.

Водночас угорський лідер Віктор Орбан підтримав президента США Дональда Трампа та обіцяє заблокувати заяву саміту ЄС на підтримку України.

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