Туск: позиция США по поддержке Украины "не такая однозначная", как в Польше

Польский премьер-министр Дональд Туск перед отбытием на саммит европейских лидеров в Лондон в воскресенье, 2 марта, заверил в поддержке Украины и подчеркнул важность единого Запада.

Как сообщает "Европейская правда", его слова цитирует агентство РАР.

Туск подчеркнул, что "в украинско-российской войне Польша на стороне Украины" и этого требует не только человеческая порядочность, но и польский национальный интерес.

"Сегодня этот вопрос является сложным, потому что, становясь на сторону Украины в интересах нашей национальной безопасности, мы, поляки, одновременно твердо выступаем за как можно более тесный союз Польши, Европы и всего Запада с Соединенными Штатами", – добавил он.

Премьер-министр Польши признал, что нынешняя позиция Вашингтона "не является такой однозначной" в вопросе войны в Украине.

"Мы должны выйти за пределы этой дилеммы, и Польша с ее репутацией, о которой наши союзники и Америка говорят, что у нас сегодня уникальная ситуация... наш голос будет тем более услышан", – считает Туск.

Напомним, европейские лидеры и руководство ЕС после ссоры между Зеленским и Трампом в Овальном кабинете публично поддержали Украину.

В то же время венгерский лидер Виктор Орбан поддержал президента США Дональда Трампа и обещает заблокировать заявление саммита ЕС в поддержку Украины.

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