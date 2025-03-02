МЗС Польщі про перепалку в Білому домі: важливі не слова, а дії

Заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна, коментуючи сварку між президентами США та України, заявив, що відносини з Вашингтоном були і залишаються головним пріоритетом Варшави.

Про це він сказав у коментарі RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

На прохання прокоментувати сварку між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським заступник глави польського МЗС заявив, що "нової польської позиції щодо того, що сталося, не буде".

"Наша позиція незмінна: ми підтримуємо Україну – у військовому плані, в сенсі постачання зброї, прийняття біженців від війни, особливо жінок і дітей. Сполучені Штати є нашим стабільним і важливим партнером… Ми не змінюємо нашої позиції ні щодо США, ні щодо України", – наголосив він.

Шейна також закликав не надавати "надто великого значення одній короткій розмові".

"Ситуації, подібні до тієї, що сталася в п'ятницю, траплялися багато разів у світовій історії. Мені здається, що важливі не слова, а дії. Слова – це лише засіб для певної філософії переговорів", – пояснив посадовець.

Він також припустив, що "ситуації, подібні до п'ятничної, можуть повторюватися".

"Іноді, з мого досвіду, переговори і розмови за зачиненими дверима є жорсткішими, ніж те, що ми бачили в п'ятницю у Вашингтоні. Це був обмін думками, я не прив'язуюся до цього", – вважає заступник міністра закордонних справ Польщі.

Нагадаємо, європейські лідери та керівництво ЄС після сварки між Зеленським і Трампом в Овальному кабінеті публічно підтримали Україну.

Водночас угорський лідер Віктор Орбан підтримав президента США Дональда Трампа та обіцяє заблокувати заяву саміту ЄС на підтримку України.

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