NBC News: у Трампа чекають, щоб Зеленський "виправив ситуацію" після сварки

В адміністрації Дональда Трампа вважають невизначеною ситуацію, що склалась після пʼятничної публічної сварки в Овальному кабінеті, та очікують наступного кроку Володимира Зеленського.

Про це сказали кілька посадовців Білого дому на умовах анонімності в коментарі NBC News, повідомляє "Європейська правда".

Джерела NBC News стверджують, що інцидент у Білому домі "узагалі не був запланований" і був "повною протилежністю очікуванням більшості людей стосовно зустрічі".

За словами співрозмовників телеканалу, невдоволення посадовців адміністрації Трампа викликало наполягання на "гарантіях безпеки" в угоді про корисні копалини, і українська сторона перед зустріччю нібито наполягала на відповідних змінах у документі.

"Зеленському було абсолютно зрозуміло, що в цій угоді не буде жодних гарантій безпеки", – сказало NBC News одне з джерел.

Посадовці Білого дому кажуть, що не впевнені, що саме Зеленський може зробити, щоб переконати Трампа відновити переговори з ним – той досі не переконаний, що президент України хоче вести переговори про "припинення війни".

Водночас на питання, чи все ще можлива співпраця США із президентом України для досягнення "мирної угоди", один зі співрозмовників NBC News сказав: "Я все ще вважаю, що так".

"М'яч на полі президента Зеленського. Президент вважає, що Зеленський повинен повернутися за стіл переговорів, і саме він повинен прийти і все виправити", – заявило інше джерело каналу.

Нагадаємо, у пʼятницю в Овальному кабінеті сталась перепалка між президентами України і США та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Трамп, серед іншого, звинуватив Зеленського у тому, що він "грає в азартні ігри з Третьою світовою війною".

Європейські лідери та керівництво ЄС після сварки між Зеленським і Трампом в Овальному кабінеті публічно підтримали Україну.

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