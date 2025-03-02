NBC News: у Трампа ждут, чтобы Зеленский "исправил ситуацию" после ссоры

В администрации Дональда Трампа считают неопределенной ситуацию, сложившуюся после пятничной публичной ссоры в Овальном кабинете, и ожидают следующего шага Владимира Зеленского.

Об этом сказали несколько чиновников Белого дома на условиях анонимности в комментарии NBC News, сообщает "Европейская правда".

Источники NBC News утверждают, что инцидент в Белом доме "вообще не был запланирован" и был "полной противоположностью ожиданиям большинства людей относительно встречи".

По словам собеседников телеканала, недовольство чиновников администрации Трампа вызвало настаивание на "гарантиях безопасности" в соглашении о полезных ископаемых, и украинская сторона перед встречей якобы настаивала на соответствующих изменениях в документе.

"Зеленскому было абсолютно понятно, что в этом соглашении не будет никаких гарантий безопасности", – сказал NBC News один из источников.

Чиновники Белого дома говорят, что не уверены, что именно Зеленский может сделать, чтобы убедить Трампа возобновить переговоры с ним – тот до сих пор не убежден, что президент Украины хочет вести переговоры о "прекращении войны".

В то же время на вопрос, все ли еще возможно сотрудничество США с президентом Украины для достижения "мирного соглашения", один из собеседников NBC News сказал: "Я все еще считаю, что да".

"Мяч на поле президента Зеленского. Президент считает, что Зеленский должен вернуться за стол переговоров, и именно он должен прийти и все исправить", – заявил другой источник канала.

Напомним, в пятницу в Овальном кабинете произошла перепалка между президентами Украины и США и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Трамп, среди прочего, обвинил Зеленского в том, что он "играет в азартные игры с Третьей мировой войной".

Европейские лидеры и руководство ЕС после ссоры между Зеленским и Трампом в Овальном кабинете публично поддержали Украину.

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