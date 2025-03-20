Зеленський обговорив з Трампом можливість відновлення ЗАЕС

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в розмові з американським візаві Дональдом Трампом обговорив можливість допомоги США у відновленні Запорізької АЕС.

Про це він розповів під час Zoom-брифінгу для журналістів, пише "Європейська правда".

Зеленський розповів Трампу, що тільки деокупації станції недостатньо, адже там має бути відповідна інфраструктура.

"Водозабезпечення, технічний персонал і ще дуже багато кроків для того, щоб за півтора-два з половиною роки станція почала приносити гроші, електрику для людей. Це моє бачення", – поділився він.

Також український лідер зазначив, що Трамп запитав у розмові, чи США можуть відновити станцію.

"Так, якщо можна модернізувати, вкладати гроші. Це можна обговорювати, але ми говорили лише про одну станцію", – прокоментував це Зеленський.

В середині лютого президент заявив, що спілкувався із Трампом та його командою щодо ядерної енергетики та Запорізької АЕС.

У США заявили, що під час розмови Зеленського та Трампа 19 березня порушувалось питання українських атомних електростанцій та їхнього можливого управління з боку США.