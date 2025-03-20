Зеленский обсудил с Трампом возможность восстановления ЗАЭС

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в разговоре с американским визави Дональдом Трампом обсудил возможность помощи США в восстановлении Запорожской АЭС.

Об этом он рассказал во время Zoom-брифинга для журналистов, пишет "Европейская правда".

Зеленский рассказал Трампу, что только деоккупации станции недостаточно, ведь там должна быть соответствующая инфраструктура.

"Водоснабжение, технический персонал и еще очень много шагов для того, чтобы за полтора-два с половиной года станция начала приносить деньги, электричество для людей. Это мое видение", – поделился он.

Также украинский лидер отметил, что Трамп спросил в разговоре, могут ли США восстановить станцию.

"Да, если можно модернизировать, вкладывать деньги. Это можно обсуждать, но мы говорили только об одной станции", – прокомментировал это Зеленский.

В середине февраля президент заявил, что общался с Трампом и его командой по ядерной энергетике и Запорожской АЭС.

19 марта спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в воскресенье, 23 марта, в саудовском городе Джидда состоится новый раунд переговоров по мирному урегулированию в Украине.